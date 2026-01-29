Ето я жената на Гонзо. Защо се крие

Георги Иванов – Гонзо, който зае шефския пост в БФС след Боби Михайлов, е семеен мъж от десетилетия.

Ако трябва да сме точни, повече от 25 години. Негова съпруга е Мариета, с която се влюбват още като ученици на 17 години и той я кара да се чувства като най-щастливата жена на света...

Да, двамата са имали периоди на раздяла, но в крайна сметка винаги се връщат един към друг.

Тези дни папараци заснеха Мариета, която не се показва често пред камерите. Тя се разхождаше из квартала си с кучето – сладко померанче.

Беше облечена неглиже и спортно – с дънки и яке, косата й бе вдигната нагоре, а на очите имаше слънчеви очила – явно, за да не я разпознават минувачите, пише Клюки.бг.

