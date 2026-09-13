Денят, в който една прислужница разрови небето и промени света
Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
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Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
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