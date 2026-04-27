Ето я жената на новия бос на Левски

За новия силен човек в „Левски“ до момента се знаеше малко. Оказва се, в личен план той е щастливо женен, с две деца. „България Днес“ първи научи, че съпругата на Бостанджиев се казва Мария Салабашева. Те са горди родители на по-големия си син Стефан и по-малката дъщеря Мая. Децата са родени и израснали в английската столица Лондон, където семейството притежава луксозно имение в скъп квартал.

Наследниците на Бостанджиев се занимават активно със спорт в детските си години. Синът тренира футбол, а щерката е балерина, карат и ски през зимата. Стефан дори бе в компанията на татко си на трибуните на Националния стадион „Васил Левски“ в събота. Феновете веднага забелязаха удивителна прилика между него и големия ни талант във Формула 2 Никола Цолов.

Тийнейджърът бе облечен с фланелка на „Левски“, а татко му – наметнат със синьо шалче и черна шапка с логото на клуба. Фамилията обича да пътува и често си организира екскурзии в някои от големите европейски градове.

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията. Там е съдружник с Първолета Щерева. Преди това е главен изпълнителен директор на VTB Capital, компания, която спонсорираше „Левски“ преди повече от десет години.

Един от значимите проекти на бизнесмена е инвестиция в петролна рафинерия в Ангола на стойност близо 2 млрд. долара. Атанас е основател и на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал.

„България Днес“ научи още, че Бостанджиев е родом от Бургас. Собственик е на марината в град Созопол. Обича да кара кайт сърф на морето. Освен почитател на „Левски“ от дете също така е фен на лондонския „Челси“. Неговата фамилия произлиза от персийската дума bustan (градина, място с аромат). В турския и българския език думата бостан добива значение на място, засадено с дини и пъпеши.

