Отиде си жената на знаков играч на ЦСКА

Ужасяваща вест. Половинката на бившия футболист на ЦСКА Греъм Кери - Рейчъл, загуби битката с рака.

Младата жена неколкократно бе дагностицирана с коварната болест, като дълги години наред се бореше с нея. За да бъде по-близо до Рейчъл, Кери напусна ЦСКА през май 2022 г. и подписа с шотландския Сейнт Джонстън.

"Няма думи, които да опишат болката и тъгата от това да трябва да обясниш на децата си, че тяхната красива мама и най-добър приятел няма да се върне у дома. Те са нейният цял свят. Това беше единствената ѝ мотивация през последните няколко години, докато се бореше с тази ужасна болест. Нашите деца винаги ще помнят колко невероятно силна и смела беше тя до самия край. Знам, че винаги ще ги наблюдава отгоре, ще ги защитава и ще ги напътства", сподели Кери.

Половинката на Греъм почина спокойно в болница в Делхи, Индия, с родителите си до себе си.

Рейчъл реши да пътува до Индия за лечение, информира "Тема Спорт".

Греъм Кери е на 36 години. Той се доказа като един от най-сърцатите чужденци в ЦСКА.

Той е нестандартен играч, дълго ще се помни един от головете му за "червените". Макар и ЦСКА да загуби, той скъса мрежата на "Олимпико" срещу Рома.

