Всички погледи към Пекин. Путин и Си на 4 очи

В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като Голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори, като Путин е придружаван от 39 души.

Както е предвидено в дипломатическия протокол, началото на преговорите беше предшествано от официална церемония по посрещането.

Си посрещна своя гост на площада, където беше строена почетна гвардия. Путин пристигна със своя автомобил „Аурус". Лидерите си размениха приятелско ръкуване и след това заедно поздравиха китайската и руската делегация.

Китайският президент заяви, че Китай и Русия трябва да насърчават по-справедлив световен ред. Двете страни трябва да си помагат взаимно за развитието и възраждането си, каза Си в началото на срещата. Според китайската държавна информационна агенция Синхуа Си Цзинпин заяви още: "Китай и Русия трябва да насърчават изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление. Отношенията между Китай и Русия достигнаха това ниво, защото успяхме да задълбочим политическото взаимно доверие и стратегическото сътрудничество".

От своя страна руският лидер Владимир Путин заяви, че Русия и Китай помагат за глобалната стабилност. Според него, отношенията между двете страни са достигнали безпрецедентно ниво.

Путин покани Си да посети Русия следващата година. Руско-китайските отношения спомагат за глобалната стабилност. Икономическите отношения между страните показват добра динамика. Русия остава надежден енергиен доставчик на фона на кризата в Близкия изток, каза още Путин.

Визитата в Китай става по-малко от седмица след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Пекин е най-големият купувач на руски петрол и ключов съюзник, въпреки западните санкции срещу Москва. Путин ще се стреми да укрепи двустранните отношения, като в дневния ред ще бъде и проектът за нов газопровод, който би могъл да доставя до 50 милиарда кубически метра природен газ за Китай.

Руският лидер пристигна в Китай снощи за двудневно официално посещение. На летището в Пекин се проведе официална церемония с почетен гвардейски състав и оркестър.

Деца традиционно участваха в церемонията, скандирайки поздрави на китайски и размахвайки миниатюрни руски и китайски знамена в знак на поздрав. Путин беше посрещнат на стъпалата на самолета от министъра на външните работи и директор на офиса на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай Ван И, вторият най-разпознаваем политик на Китай след Си Цзинпин.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп беше посрещнат на летището от китайския вицепрезидент Хан Джън.

След церемонията по посрещане на руската делегация на централния площад Тянанмън в Пекин, в Залата на народа ще се проведат разговори на високо ниво. Путин и Си Цзинпин първо ще проведат частна среща, за да обсъдят най-важните и чувствителни въпроси от двустранния дневен ред.

След това руско-китайските разговори ще продължат в разширен формат с участието на делегации.

Заедно с Путин в Пекин ще бъдат първият вицепремиер Денис Мантуров, вицепремиерите Татяна Голикова и Александър Новак, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на земеделието Оксана Лут, управителят на Банката на Русия Елвира Набиулина, изпълнителният директор на Роскосмос Дмитрий Баканов, изпълнителният директор на Роснефт Игор Сечин, изпълнителният директор на Газпром Алексей Милер и много други държавни служители и големи представители на руския бизнес.

След срещата страните ще приемат съвместни документи; за посещението са финализирани приблизително 40 такива споразумения. Очаква се Путин и Си Цзинпин да подпишат няколко от тях: декларация за по-нататъшно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическата координация, както и декларация за развитието на многополюсен свят и нов тип международни отношения.

По-късно през деня лидерите на двете страни ще участват в церемонията по откриването на Годините на руско-китайското сътрудничество в образованието. Руският президент ще проведе и отделна среща с премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян, за да обсъдят търговско-икономическото сътрудничество.

Путин планира да се срещне с китайския инженер Пен Пай, който като дете се е запознал с руския президент по време на първото му посещение в Китай през 2000 г. Тази среща ще се проведе в Държавния пансион „Дяоютай“, където руският президент е отседнал по време на посещението си.

В сряда вечерта ще се проведе гала прием от името на Си Цзинпин, а последната точка от дневния ред ще бъде разговор за чай между Путин и китайския президент. Тази неформална среща, на която са поканени четирима членове на делегацията от всяка страна, ще бъде едно от най-важните събития от пътуването, според Кремъл.

Москва се надява, че чаеното парти с китайския президент, традиционно част от посещенията на Путин в Китай, ще продължи „колкото е възможно по-дълго“, тъй като този формат при закрити врати позволява на лидерите да обсъждат най-важните теми по конфиденциален и приятелски начин. Именно на тази среща Путин и Си Цзинпин ще обсъдят актуални международни въпроси.

