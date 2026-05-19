Мощно земетресение събуди огнения пръстен, очаква се ад

Плитка и изключително силна сеизмична подлизна разтърси крайбрежието на Перу в Южна Америка, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от световната агенция Ройтерс. Земетресението е било с респектиращия магнитуд от 5,9 по скалата на Рихтер и веднага е усетено по високите етажи на крайбрежните градове. Според постъпилите първоначални данни от глобалните сеизмологични мрежи, епицентърът на мощния земен трус е бил локализиран на критично малка дълбочина от едва 10 километра под океанското дъно, което винаги засилва усещането за труса на сушата.

Страх от цунами и денонощен мониторинг

Тъй като Перу се намира в най-опасната сеизмична зона на планетата – Тихоокеанския огнен пръстен, подобни плитки трусове в океана веднага активират спешните протоколи за засичане на опасни вълни цунами. Местните служби за защита на населението започнаха незабавен обход на най-близките до епицентъра населени места, за да оценят ситуацията и да успокоят паникьосаните граждани, избягали по улиците.

Разминахме се на косъм от голяма трагедия

За щастие към този час няма официални съобщения за загинали, ранени хора или сериозни материални щети по инфраструктурата, съобщава БТА. Спасителните екипи и инженерите проверяват сигурността на ключови сгради, пътища и пристанищни съоръжения в близост до бреговата линия. Сеизмолозите обаче предупреждават населението в Перу да остане нащрек, тъй като в следващите часове се очакват десетки вторични трусове (афтършокове), някои от които могат да бъдат също толкова силни.

