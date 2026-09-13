Земята се разлюля, наше градче на нокти
Земетресение бе регистрирано в Пазарджишко
Следете всички новини, анализи и коментари за Заметресение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Земетресение бе регистрирано в Пазарджишко
Спасителни екипи от цял свят търсят оцелели под руините
Заради страх от цунами има денонощен мониторинг
След силния трус с магнитуд 7,1
Земетресението е било усетено в Атина
Отново заметресение
Какво прогнозират
Какво се случва след заметресението
Заметресение в Тихия океан
Статуята е символ на надежда за всички вярващи християни и мюсюлмани
БЧК осигури помощ на бедстващите хора
Жестоки последствия от земетресението в Егейско море
Ударени са сгради в провинция Измир в Западна Турция
Цяла нощ продължаваха вторичните трусове
Земетресение с магнитуд 2.9 по Рихтер е регистриран на територията на България, близо до границата ни с Гърция. Трусът е станал преди минути – в 7:34...
Три земетресения бяха регистрирани тази нощ и сутринта в района на Сатовча, предаде БГНЕС. Първото е с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер. Земният трус...
Пекин. Китай изпрати 2500 войници в югозападната провинция Юнан след земетресението, което уби стотици хора. Най-малко 381 души загинаха, а повече от...
Перник. Земетресение с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер е усетено на територията на България в близост до град Перник, съобщиха от Геофизичния инстит...
Пловдив. Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в района на Перущица, област Пловдив. Трусът е регистриран в 7...
По полседни данни жертвите са над 70