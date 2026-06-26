Трагедията във Венецуела: Търсят в руините над 40 000 души

Венецуела преживява една от най-големите хуманитарни трагедии в съвременната си история, след като два опустошителни труса със сила над 7 по Рихтер разтърсиха страната. По последни данни броят на загиналите вече наближава 600 души, а ранените са повече от 3000. Най-критична остава съдбата на десетки хиляди граждани – над 40 000 души се водят в неизвестност и спасителите водят денонощна битка с времето, за да открият оцелели под отломките.

Кошмарът на високите сгради

Земетресението удари латиноамериканската държава в сряда вечерта по време на честванията на националния празник, превръщайки радостта в масов ужас за секунди. Очевидци в столицата Каракас описват преживяното като апокалипсис – настилката на улиците се е „люлеела като вода“, а хиляди хора са прекарали следващите нощи по паркинги и открити пространства от страх от нови вторични трусове.

Експерти и потърпевши отбелязват, че най-категоричен е бил капанът за живеещите във високите блокове, където първите етажи са поели основната тежест и са поддали светкавично, блокирайки изходите на десетки семейства. На много места из страната цели улици са напълно изравнени със земята. На фона на разрушенията се стигна и до трогателни моменти, като раждането на бебе, извадено живо от руините от спасителните екипи.

Международна мобилизация и политическо обединение

Мащабът на бедствието принуди доскорошни заклети политически опоненти във Венецуела да загърбят различията си в името на спасението на нацията. Тъй като Геоложката топографска служба на САЩ (USGS) предупреждава, че крайната бройка на загиналите може да достигне стряскащите 100 000 души, към Каракас вече пътува мащабна международна помощ.

Спешни хуманитарни пратки, финансови средства и специализирани спасителни отряди са изпратени от Организацията на обединените нации (ООН), Червения кръст, Съединените щати, редица държави от Латинска Америка, както и от страни с тежък сеизмичен опит като Турция и Италия. Основният приоритет на терен в момента остава осигуряването на питейна вода, храна и палатки за стотиците хиляди, останали без покрив, докато в абсолютна тишина кучета и термокамери търсят признаци на живот под срутените тонове бетон



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com