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Трус от 7 по Рихтер в Мианмар

Трус от 7 по Рихтер в Мианмар

Земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер е регистрирано в северозападната част на Мианмар. Това предаде Reuters, цитирайки информация на америка...

13 април | 16:51
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