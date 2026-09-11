Трагедията във Венецуела: Търсят в руините над 40 000 души
Спасителни екипи от цял свят търсят оцелели под руините
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Спасителни екипи от цял свят търсят оцелели под руините
7,4 по Рихтер разтърси полуострова
Целият свят изпраща помощи на бедстващите у нас
Трусовете са регистрирани във водната зона югоизточно от Тайван
Земетресение с магнитуд 2.7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Благоевград. Това показва справка на сайта на Европейския сеизмологичен це...
Земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер е регистрирано в северозападната част на Мианмар. Това предаде Reuters, цитирайки информация на америка...