Чудо във Венецуела връща надеждата

Когато животът побеждава смъртта, се раждат чудеса. Едно такова се случи седем дни след опустошителното земетресение във Венецуела.

Португалски спасители откриха оцелял, заклещен под развалините, който е издържал една седмица без достатъчно въздух, без храна и вода.

Това съобщи Хосе Мануел Моура, президент на Националната агенция за извънредни ситуации и гражданска защита, предава CNN Portugal.

44-годишният Хернан Алберто Гил Флорес е бил затрупан от 8 метра отломки от срутения паркинг на търговски център в Ла Гуайра.

Според Червения кръст на Коста Рика, спасителната операция е била повече от 70 часа. За първи път екипите са били уведомени в неделя, че под развалините на търговския център ''Галерииас Плая Гранде'' има все още жив човек. Успели са да потвърдят наличието на оцелял с помощта на радари и оборудване за звуково засичане, съобщиха от чилийската пожарна служба.

Мъжът е в сравнително състояние, контактен е и вече е прехвърлен в болница', съобщи пожарната служба на Ла Гуайра в публикация в X. Спасяването на Флорес е отнело 70 часа.

Съпругата на мъжа Гусбимар Гонзалес сподели пред CNN, че е преживяла ''дни на голяма скръб'' след земетресенията, тъй като е смятала, че той е загинал.

''Щом разбрах, че е жив, видях лъч надежда. Той се държа геройски'', отбелязва тя, като добави, че децата му го чакат у дома с огромно нетърпение.

В същото време, властите потвърдиха, че броят на жертвите от земетресението е нараснал над 11 000. Според ООН изчезналите са почти 50 000 души.

На повечето разрушени сгради вече се появява буквата D, която означава, че търсенето на оцелели е официално спряно.

Земетресението във Венецуела стана вечерта на 24 юни. С разлика от около 40 секунди бяха регистрирани две серии трусове с магнитуд 7,2 и 7,5. Техните епицентрове бяха на 10 км един от друг в щата Яракуй.

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