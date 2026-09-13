Всичко за Оцеля

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Големият джакпот оцеля

Големият джакпот оцеля

Големият джакпот оцеля в играта 6 от 49 за пореден път Сумата от 1 930 642 лв. ще се натрупва до следващото теглене и само чака някой щастливец да нац...

22 ноември | 20:35
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Джакпотът отново оцеля

Джакпотът отново оцеля

Треска за злато   Джакпотът отново оцеля в 56-ия тираж на българския спортен тотализатор. Сумата в играта 6 от 49 другата седмица, за която ще се бо...

12 юли | 19:47
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Джакпотът отново оцеля

Джакпотът отново оцеля

И след 54-я тираж на тотото джакпотът оцеля. Никой не позна печелившата комбинация в "6 от 49". Така за неделя голямата награда ще надхвърли 6,2 млн....

05 юли | 18:50
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