Южна Корея получи леден душ от Тръмп за милиарди

Доналд Тръмп разтърси един от най-старите американски съюзи в Азия, като отново постави цена върху защитата на Южна Корея. Президентът на САЩ припомни, че през първия си мандат е поискал от Сеул 10 млрд. долара годишно за американското военно присъствие и открито постави въпроса защо Вашингтон трябва да продължава да харчи милиарди за страна, която е отказала да помогне във войната срещу Иран.

Ударът дойде часове след решението му значително да намали съвместните американско-южнокорейски военни учения. А почти едновременно Тръмп обяви и нещо още по-взривоопасно - Ким Чен-ун вече е отговорил на предложението му за разговор.

Защо ние ви защитаваме?

Тръмп припомни пред журналисти в Белия дом разговорите за това колко трябва да плаща Южна Корея за американската военна защита. Той заяви, че през първия му мандат Сеул се е съгласил да плаща близо 3 млрд. долара годишно, макар първоначално той да е поискал 10 млрд. долара. Това означава, че президентът не е отправил сега ново официално искане за 10 млрд. долара, а е припомнил старата си претенция, докато поставя под съмнение сегашните отношения със Сеул.

„Не можем да обикаляме и да защитаваме всички тези страни, особено когато те не се отзовават, за да помогнат на нас“, заяви Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес. Президентът сравни недоволството си от Южна Корея с дългогодишните си спорове със съюзниците от НАТО за разпределението на разходите за отбрана.

Тръмп посочи, че в Южна Корея се намират 39 000 американски военнослужещи, които я пазят от Ким Чен-ун. Действителният размер на постоянно разположения американски контингент обаче е около 28 500 души, показват данните, цитирани от Ройтерс. По действащото споразумение Сеул трябва да участва с около 1,2 млрд. долара в разходите по американското военно присъствие през 2026 г.

Отказът за Иран взриви отношенията

Гневът на Тръмп е свързан и с отказа на Южна Корея да се включи в американските действия срещу Иран. Президентът разказа, че е попитал южнокорейския президент И Дже Мьонг дали страната му иска да помогне на САЩ в операцията срещу Иран, но получил отговор: „Не, благодаря.“

Именно този отказ Тръмп посочи като една от причините да нареди на Пентагона „значително“ да намали участието в годишните учения Ulchi Freedom Shield, които започнаха на 17 август и трябва да продължат до 27 август. В тях участват около 18 000 южнокорейски военнослужещи, а подготовката включва защита срещу дронове, кибератаки и смущения на GPS.

Тръмп нарече ученията скъпи и заяви, че те изпращат „неподходящ и враждебен“ сигнал към Северна Корея. Сеул обаче започна маневрите по график и обяви, че ще продължи да координира отбранителната си политика със САЩ.

Ким Чен-ун проговори

Най-голямата изненада дойде при въпрос защо севернокорейският лидер не отговаря на опитите на Тръмп да възстанови диалога. „Откъде знаете, че не е отговорил“, попита американският президент. След това потвърди, че Ким действително е реагирал на предложението му за разговор, но отказа да разкрие какво точно е казал севернокорейският лидер.

Белият дом не даде допълнителна информация, а мисията на Северна Корея в ООН също не коментира твърдението пред Ройтерс. „Разбирам го. Той разбира мен“, каза Тръмп и добави, че Ким Чен-ун винаги се е отнасял към него „с голямо уважение“.

Тръмп и Ким проведоха три исторически срещи през първия президентски мандат на републиканеца - в Сингапур, Ханой и в демилитаризираната зона между двете Кореи. Преговорите обаче се сринаха заради разногласията около севернокорейската ядрена програма и санкциите срещу Пхенян.

70-годишният съюз влиза в опасна зона

Американското военно присъствие в Южна Корея е част от системата за сигурност, изградена след Корейската война от 1950-1953 г. Двете държави са обвързани с договор за взаимна отбрана от 1953 г., а американските сили на полуострова служат основно за възпиране на евентуално нападение от Северна Корея.

Сегашният ход на Тръмп вече предизвика остра реакция във Вашингтон. Сенаторът демократ Джак Рийд, водещият представител на партията в Комисията по въоръжените сили, нарече намаляването на ученията „безумно и хаотично решение“ и обвини президента, че наказва съюзник заради отказа му да участва във войната срещу Иран, докато едновременно прави жест към Ким Чен-ун.

Самата Южна Корея реагира значително по-предпазливо. Президентската администрация заяви, че се надява добрите лични отношения между Тръмп и Ким да доведат до „съдържателен диалог“ и до разговори за мир и стабилност на Корейския полуостров.