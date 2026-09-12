Южна Корея получи леден душ от Тръмп за милиарди
Президентът на САЩ атакува стария съюзник заради Иран, намали военните учения
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Президентът на САЩ атакува стария съюзник заради Иран, намали военните учения
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Министърът на отбраната се жалва как е била застреляна охраната на президента
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Защо бе ударена тревога "Чарли"?
Изненадваща блокада
Вирусът Зика е диагностициран и успешно излекуван при двама американски военни в САЩ, които са били в Бразилия и Колумбия. Това заяви ръководителят на...
Триполи. След кратко задържане Либия освободи четирима американски войници, които бяха задържани от властите в петък. Американският държавен департаме...