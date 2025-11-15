Изтече американският план за бъдещето на Газа

Централното командване на въоръжените сили на САЩ разработи план за разделяне на ивицата Газа на две части.

Това пише британският The Guardian, позовавайки се на източници във Вашингтон.

Планът включва създаването на "зелена" и "червена" зона, твърди медията.

"Зелената" зона в източната част на Газа ще бъде под контрола на Израел и международните сили. В нея ще тече процес на реконструкция.

В същото време "червената" зона ще бъде под контрола на палестински групировки. Той ще остане "лежащ в руини". Вашингтон смята, че това ще насърчи палестинските цивилни да се преместят в "зелената" зона.

Планът на американските военни идва дни след срещата на върха в Истанбул за дългосрочния мир в региона, на която присъстваха външните министри на Турция, ОАЕ, Индонезия, Катар, Пакистан, Саудитска Арабия и Йордания. Те взеха участие и в срещата за Газа с президента на САЩ Доналд Тръмп през септември.

Примирието в Газа влезе в сила на 10 октомври. С посредничеството на САЩ, Египет, Катар и Турция заложниците бяха освободени, а телата на мъртвите бяха върнати.

