Нетаняху отсече! Условието за мир

Голяма част от света, особено демократичните страни, забравиха смъртоносната атака на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.

Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от АФП.

"Голяма част от света, включително голяма част от демократичния свят, или поне правителствата, срамно, срамно са забравили 7 октомври. Но аз не забравям и Израел никога няма да забрави", подчерта той на церемония в американското посолство в Ерусалим, скоро след като Великобритания осъди израелските удари срещу лидерите на Хамас в Доха.

Нетаняху коментира, че войната в Газа може да приключи "незабавно", ако "Хамас" приеме предложението за примирие, направено от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той допълни, че Израел вече е приел условията, предаде АФП.

"Израел прие принципите, предложението, направено от президента Тръмп за прекратяване на войната, като се започне с незабавното освобождаване на всички наши заложници", уточни премиерът, цитиран от БГНЕС.

На 7 септември Тръмп обяви, че е направил предложение за освобождаването на заложниците в Газа, но Белият дом не е оповестил никакви подробности по този въпрос.

