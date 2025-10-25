Отиде си тайландската кралица

Отиде си кралицата майка на Тайланд Сирикит.

Тя е починала на 93-годишна възраст, съобщи BBC, като се позова на тайландския кралски двор.

"Кралицата почина мирно в 21:21 ч. местно време", гласи част от съобщението.

От 2019 г. насам кралица Сирикит се борила със здравословни проблеми

В него се уточнява, че от 2019 година насам тя е била на лечение в болница и е страдала от няколко сериозни заболявания, като през този месец е развила и инфекция.

В продължение на повече от шест десетилетия кралица Сирикит беше съпруга на най-дълго управлявалия монарх на Тайланд - крал Пумипон Адулядет, който почина през 2016 г.

"Крал Ваджиралонгкорн нареди да се организира държавно погребение", се казва още в изявлението.

Според информация от двореца тялото на кралицата ще бъде изложено за поклонение в Големия дворец в Банкок.

А в тайландското кралско семейство ще има едногодишен траур.

Министър-председателят на Тайланд Анутин Чанвиракул е отменил участието си в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в Малайзия заради кончината на кралица Сирикит.

Съпругът ѝ закъснял с часове за първата им среща

Кралица Сирикит се запознава със своя бъдещ съпруг, крал Пумипон, докато изучава музика в Париж, където баща ѝ е бил тайландски посланик във Франция.

"Беше омраза от пръв поглед", спомня си тя в документалния филм на BBC от 1980 г. Soul of a Nation, посветен на тайландската монархия, като добавя, че бъдещият крал е закъснял за първата им среща.

"Каза, че ще пристигне в четири следобед, а дойде чак в седем. През цялото това време стоях там", разказва тя.

Двамата се женят на 28 април 1950 г., само седмица преди крал Пумипон да бъде коронясан в Банкок.

През 60-те години младата кралска двойка обикаля света, като се среща с американския президент Дуайт Айзенхауер, покойната кралица Елизабет II и дори с Елвис Пресли.

През това десетилетие кралица Сирикит често присъства в международните класации за най-елегантно облечени жени.

В рядко интервю от 1980 г. тя описва връзката между монархията и народа на Тайланд.

"Кралете и кралиците на Тайланд винаги са били в близък контакт с хората и те обикновено смятат краля за баща на нацията. Затова нямаме много личен живот, защото сме възприемани като баща и майка на народа", коментира тя.

Кралица Сирикит се смяташе за ключова майчина фигура за страната, а нейният рожден ден – 12 август – е обявен за Ден на майката още през 1976 г.

През 2008 г. тя присъства на погребението на протестиращ срещу правителството, загинал при сблъсъци с полицията.

През 2012 г. кралицата получава инсулт и оттогава рядко се появява публично.

