Турция въвежда нови правила за кафенетата и ресторантите

Министерството на търговията на Турция предприе мерки срещу прекомерните такси за „обслужване“ и „масата“ в кафенетата и ресторантите, които изчерпват джобовете на потребителите. Подготвен е нов проект на наредба, за да се сложи край на споровете относно сметки. Тези такси вече няма да бъдат допускани върху касовите бележки, пише турското издание GZT.

Наскоро допълнителните такси, добавени към сметките в много кафенета и ресторанти, особено в Истанбул, предизвикаха критики от гражданите. След увеличаване на оплакванията срещу фирми, изискващи задължителни такси, вариращи от 20 до 50 лири под името „такса за маса“, Министерството на търговията предприе действия.

Простото публикуване на ценови листи не беше достатъчно

Министерството преди това беше въвело регламент, базиран на потребителски заявки, който правеше задължително показването на ценови листи на входовете и на масите. Съгласно този регламент, можеха да се изискват елементи като „такси за обслужване“, при условие че са ясно посочени в списъка. Въпреки това, фирмите, които злоупотребяват с тази система, като добавят такси, надвишаващи основните разходи за обслужване, като например „такса на човек за маса“, наложиха нов регламент.

Няма да плащате повече, отколкото ядете

Новият проект за регламент относно цените изяснява правилата. Според проекта, потребителите вече няма да бъдат таксувани с допълнителни такси, наречени „такса за обслужване“ или „такса за маса“. Клиентите ще плащат само за храната и напитките, които са поръчали на касата.

Бакшишите ще бъдат изцяло доброволни

С новия регламент задължителните такси за обслужване ще бъдат премахнати, а бакшишите ще се основават изцяло на принципа на „доброволност“. Плащанията, различни от цената на поръчаните продукти, ще бъдат оставени на преценка на потребителя.

Ще бъдат ли разрешени такси за обслужване?

Според проекта забраната е ограничена до „такси за обслужване и маса“. Таксите за обслужване (такси за сервиране на хляб, вода и др.) могат да продължат да се прилагат, при условие че са посочени в ценовата листа. Произволното таксуване извън това обаче ще бъде напълно предотвратено.

Целта е прозрачност и защита на потребителите

Регламентът има за цел да защити икономическите интереси на потребителите и да предотврати оплаквания. Ще бъде установена прозрачна и предвидима структура при предоставянето на услуги, без изненадващи плащания.

