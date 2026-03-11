Иран с люта закана! 200 долара за барел

Люта закана към света отправи Иран. Техеран предупреди, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел заради нарастващото напрежение в Близкия изток.

„Подгответе се за 200 долара за барел, защото цената на петрола зависи от сигурността в региона, а именно вие я дестабилизирахте“, заяви говорителят на иранското обединено командване Ебрахим Золфагари, обръщайки се към САЩ и Израел.

Техеран заплашва с атаки срещу танкери

По думите му Иран ще премине от ограничени ответни действия към постоянни атаки срещу своите противници. Той предупреди, че Съединените щати няма да могат да контролират цените на петрола, ако конфликтът се разшири.

Золфагари добави, че Техеран няма да позволи петрол да достига до САЩ, Израел и техните съюзници. Всеки кораб или танкер, насочен към тях, може да бъде смятан за легитимна цел.

Петролът вече поскъпва

Междувременно цената на американския суров петрол достигна над 119 долара за барел – най-високото ниво от юни 2022 г.

Поскъпването вече се усеща и при горивата. Данни на Асоциацията на американските автомобилисти показват, че средната цена на бензина в САЩ е нараснала с 55 цента и е достигнала около 3,54 долара за галон.

Възможно освобождаване на стратегически резерви

На този фон Международната агенция по енергетика обсъжда възможността за мащабно освобождаване на стратегически петролни резерви, което може да надхвърли 182 милиона барела.

Ормузкият проток под напрежение

Войната в Близкия изток вече влияе и върху глобалната търговия с петрол. Напрежението наруши корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут, през който обикновено се транспортира около една пета от световния петрол.





