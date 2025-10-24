Гладнишка стана за смях на народа!

Невежествоу породило забавна ситуация се разигра в студиото на "Кой да знае", когато Милица Гладнишка и Иван Бърнев се зачудиха не само коя е столицата на Швейцария, а и дали изобщо страната има официална такава!

"Самият факт, че се замисляме, говори нещо...", призна Бърнев, докато двамата обсъждаха имената Берн и Цюрих, без да са сигурни кой отговор е правилен, тъй като в Швейцария имало 26 кантона.

"Хубаво се надъхвайте, защото сериозно може да се изложите в национален ефир! Вие твърдите, че Швейцария няма столица?", предупреди ги с усмивка водещият Сашо Кадиев.

В крайна сметка двамата маркираха отговора, че няма офицаиална столица, а отсрещният отбор на Христо Пъдев и Кали им се присмя, убедени, че точно това е вярното.

Гладнишка и Бърнев се отчаяха, мислейки, че пак са се изложили, но се оказа, че случайно са уцелили верния отговор!

"Бях сигурен аз, че е Берн!", отсече Пъдев.

"Този отговор е двузначен!", възмути се Кали, докато студиото избухна в смях.

Няма нищо двузначно. Официалната столица на Швеийцария е Берн, да напомни редакторът.

