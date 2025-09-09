Извънредно! Израел удари Катар

Израелските власти удариха още една страна.

Експлозии в столицата на Катар - Доха. Те са нанесли удар срещу високопоставени лидери на палестинската групировка "Хамас".

От "Хамас" съобщиха, че е атакувана преговорната делегация на групировката.

Израелски официален представител заяви пред Би Би Си, че удар, насочен към висши лидери на "Хамас", е извършен в Катар.

„Преди това бяха взети мерки за смекчаване на вредите за цивилното население, включително използването на прецизни боеприпаси и допълнителна разузнавателна информация“, се добавя в изявлението.

Говорител на външното министерство на Катар осъди „по най-категоричен възможен начин“ атаката, за която Израел вече пое отговорност.

Д-р Маджед Ал Ансари каза, че ударът е бил насочен срещу жилищен комплекс, „където живеят редица членове на политическото бюро на Хамас в катарската столица Доха“. Той казва, че атаката представлява „фрапантно нарушение“ на международните закони, както и „сериозна заплаха“ за жителите на Катар.

„Държавата Катар категорично осъжда тази атака и потвърждава, че няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и непрекъснатото нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към нейната сигурност и суверенитет“, заключава изявлението.

