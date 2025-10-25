Революция в Турция! Тежка забрана за търговците

На път е да се реши дългогодишен проблем в Турция.

Нахалните и досадни търговци, които се лепват за хората по улиците и не ги оставят на мира, увещавайки ги да купят нещо, ще борят със закон властите в Истанбул.

След множество оплаквания от туристи от твърде агресивни продавачи властите въвеждат правило, че търговците и викачите на заведенията ще могат само да поздравяват потенциалните клиенти с "Добре дошли" и не трябва да са на по-малко от 50 см от тях.

Директива от седем точки, издадена от губернаторската служба на Истанбул, има за цел да защити международния имидж на града и да осигури по-комфортно преживяване за туристите, пише "Хюриет".

