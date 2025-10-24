Огромно събитие за Годжи!

Радостно събитие за един от най-близките хора на Слави Трифонов.

Георги Милчев – Годжи е български музикант. Роден е във Враца на 24 октомври 1969 година. Завършва Музикалната гимназия в Плевен.



След политическите промени в България в началото на 90-те години на XX век за Годжи настъпва времето на пътешествия. Отправя се към далечни страни и народи – свири по кораби в Дания и Норвегия, изнася програми в Англия и Германия.



На 1 април 1995 г. в зала 12 на НДК се снима "Каналето“. Годжи е асистент-тонрежисьор с Милчо Кацаров. Маестрото го кани в Ку-ку бенд.



Георги Милчев е обявен за "Почетен гражданин на Криводол. От 8 ноември 2019 г. води шоуто "Вечерта на Северозапада“ по 7/8 TV заедно с Борис Солтарийски и Краси Радков.



Честит 56-и рожден ден на Годжи!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com