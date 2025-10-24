Трус в семейството на Ози Озбърн

Трус в семейството на покойната музикална икона Ози Озбърн.

След смъртта на съпруга си, а малко по-късно и на любимото им куче, Шарън Озбърн е "на ръба", разкриват източници на изданието RadarOnline.

Телевизионната звезда и бивш съдия в X Factor наскоро сподели огромната си мъка в Инстаграм, след като съобщи за кончината на домашния си любимец. Шарън публикува серия от снимки, придружени от емоционално послание: "Не мога да повярвам, че пиша това, но моят скъп Елвис почина тази седмица. Той ми подари 14 безценни години. Беше до мен до самия край. Почивай в мир, мое скъпо момче!"

Публикацията, придружена от кадри на Елвис в обятията й, трогна до сълзи нейните последователи. Загубата на четириногия й спътник настъпи едва три месеца след смъртта на Ози Озбърн през юли, след дълга борба с болестта на Паркинсон.

"Всички са ужасени за Шарън. Тя е крехка, изтощена и напълно съкрушена. Смъртта на Ози почти я съсипа, а загубата на Елвис е последната капка. Хората, близки до нея, се страхуват, че няма да успее да се възстанови", споделя близък до семейството източник, пише "Дир".

Шарън и Ози Озбърн бяха женени 42 години. Тяхната връзка остава една от най-трайните, но и най-бурни в света на рока. През десетилетията двамата преминават през зависимости, изневери и дори ситуации, близки до фатален край, преди здравето на Ози да започне сериозно да се влошава през последните години.

Най-малката им дъщеря, Кели Озбърн, сподели наскоро в интервю: "Мисля, че това, което се случва с майка ми, е най-сърцераздирателната част от всичко. Да гледа как човекът, когото обича най-много на този свят, вече го няма, е изключително трудно."

Преди смъртта си легендарният фронтмен на Black Sabbath отдаде огромна заслуга на съпругата си. "Ако не беше Шарън Озбърн, нямаше да съм тук. Нямаше да съм трезвен. Щях да съм два метра под земята", призна той.

Иначе Шарън никога не е крила, че води собствени битки с психичното си здраве и депресията. След кончината на Ози тя често се опирала на кучето им Елвис, наричайки го "моят малък пазител". Сега, след като и то си е отишло, близките й споделят, че тя е напълно съкрушена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com