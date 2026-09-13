Всичко за Шарън Озбърн

Следете всички новини, анализи и коментари за Шарън Озбърн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Чудесата на България
Ози отсече: Не съм се пропил

Ози отсече: Не съм се пропил

Легендата на метъл и рок музиката Ози Озбърн наруши мълчанието си и заяви: "Трезвен съм от почти четири години. Не съм докосвал наркотици или алкохол...

10 май | 7:34
0 коментара
11294