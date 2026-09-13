Лекарите му казали: "Умираш, не излизай на сцената!"
Оззи отказал и сбъдна последното си желание
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Оззи отказал и сбъдна последното си желание
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Легендата на метъл и рок музиката Ози Озбърн наруши мълчанието си и заяви: "Трезвен съм от почти четири години. Не съм докосвал наркотици или алкохол...