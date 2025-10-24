Голяма радост за Натали Трифонова

Натали Трифонова празнува първия месец на своя син Арън. Красивата синоптичка на bTV сподели вълнуващи и съкровени моменти със своята първородна рожба – от малките боси крачета до всички детайли, които са в състояние да умилят всеки.

„Един месец с теб“, написа щастливата майка във видеото.

Натали Трифонова стана майка за първи път в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки „Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава „високопочитан“ и „избраник“.

