Хороскоп: Стрелецът да внимава с авантюрите, Водолея започва нови начинания

Овен

Радвайте се на късмета си, но ако ви помолят за помощ, не отказвайте! Ако сте се скарали с роднини или приятели, е време да се сдобрите. Пийте повече течности! Желателно е преди хранене да има в чашата ви чай.

Телец

Не пестете време и пари, за да радвате тези, които обичате! Носете тоалети с цвят индиго! Това ще ви вдъхне сили и увереност. Възможни са обаче болки в корема. Може да започнете диета или процедура за прочистване на стомаха и червата.

Близнаци

Добре е и да започнете диета, ако има нужда да намалите теглото си. Не е зле да отделите днес повече време за разходки и за спорт. Пазете се обаче от измамници и от досадници! Не вярвайте на клюкари и интриганти!

Рак

Не се захващайте с важни дела сутринта, защото ще сте доста разсеяни! Пазете се от измамници! У дома ви чакат приятни изненади. Възможни са обаче проблеми, свързани с нервната система.

Лъв

В този ден може да сложите началото на това, което сте планирали. Може и да срещнете своята сродна душа. Нужно е обаче да сте по-решителни. Не пестете комплиментите и ласките!

Дева

Самочувствието ви расте. В този ден може да срещнете и нови приятели или любовта. Не се отказвайте от това, което сте планирали, защото денят е чудесен и може да го осъществите по-лесно сега!

Везни

Избягвайте конфликтите! Желателно е днес да сте далече от свекърви и тъщи. Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ! Болестите сега може да се окажат много опасни.

Скорпион

Не надценявайте възможностите си! По-добре сутринта да сте по-пасивни, защото може да си пропилеете времето и старанията ви да напразни. Денят обаче е добър за пътувания и за срещи с приятели. Заемете се с реализацията на тези задачи, които не търпят отлагане! Желателно е да ограничете контактите и да не се срещате с хора, с които не се чувствате добре. Може да станете жертва на енергийни удари.

Стрелец

Авантюристите да внимават! Днес всяка стъпка, която правите, трябва да е добре обмислена. Обърнете внимание на здравословното си състояние! Възможно е да се обострят някои заболявания.

Козирог

Не надценявайте възможностите си! По-добре сутринта да сте по-пасивни, защото може да си пропилеете времето и старанията ви да напразни. Денят обаче е добър за пътувания и за срещи с приятели.

Водолей

Този ден е чудесен за всякакви начинания. Може да сте малко изнервени сутринта, но бързо е ви мине и всичко, с което се захванете, ще ви се отдава лесно. Денят обаче не е добър за обяснения в любов.

Риби

Избягвайте разправии с околните! Ако са ви ядосали, не бързайте да им се карате! Днес трябва да сте спокойни и по-търпеливи. Не искайте от децата си да мислят като вас! Има опасност от вирусно заболяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com