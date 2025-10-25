Тръмп с ключова среща на борда на Air Force 1

Ключова среща ще се проведе на борда на правителствения самолет . Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с емира и с премиера на Катар. Срещата на борда на Air Force 1 ще се състои по време на спирка за презареждане на път за Малайзия, където Тръмп ще участва в регионална среща на върха.

Това съобщи говорител на Белият дом. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се присъедини към американския държавен глава в Катар, допълни говорителят.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия. "Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет.

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства. Той заяви също, че очаква да се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва по време на обиколката си в Азия.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където ще присъства на регионална среща на върха.

Air Force 1

