САЩ и Иран сядат на масата за преговори в Истанбул

Дипломати от Иран и САЩ, говорили пред агенция „Ройтерс“, съобщиха, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи ще се срещнат в Истанбул в петък, 6 февруари.

Друг дипломат от региона, също цитиран от агенцията, заяви, че в срещата, която цели възобновяване на ядрените преговори, ще участват и представители на държави като Саудитска Арабия и Египет.

Същият дипломат посочи: „Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет и някои други държави ще участват в истанбулските срещи. Ще се проведат двустранни, тристранни и многостранни формати на разговори.“

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в публикация в социалните мрежи, че е наредил на правителството си да започне преговори „в отговор на исканията на приятелски държави от региона да бъде прието предложението на президента на САЩ за преговори“.

Пезешкиан добави, че преговорите ще се проведат само ако не съдържат заплахи или неразумни искания и ако бъдат справедливи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в изявление от 2 февруари говори положително за възможно споразумение, но предупреди, че ако такова не бъде постигнато, „лоши неща могат да се случат на Иран“, отправяйки ново предупреждение.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани също обяви, че е изготвена рамка за преговорите.

