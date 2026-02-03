Марк Карни като трън в петата

Отношенията му с Доналд Тръмп се превърнаха в спор за правила, влияние и пазарен достъп

През последните десетина дни спор между канадския премиер Марк Карни и президента на САЩ Доналд Тръмп излезе от рамката на дипломатическите сигнали и се превърна в открит сблъсък за влияние, стратегическа ориентация и мита. Речта на Карни на Световния икономически форум в Давос и уреждането на конкретен тарифен спор с Китай отключиха серия от атаки от Вашингтон, включително предупреждение за 100% мита и публични унизителни квалификации. Отава отвърна, че това е позициониране преди важни търговски преговори и че Канада не търси широк договор за свободна търговия с Пекин, но и няма да остане без алтернативи.

Речта на Марк Карни в Давос - разпадът на световния ред

Карни заяви в Давос, че редът след Втората световна война, основан на правила, е претърпял разрив и е изместен от съперничество между големите сили. Без да назовава САЩ и Доналд Тръмп конкретно той описа как глобалната икономическа интеграция все по-често се превръща в оръжие - мита като инструмент за натиск, финансови канали като принуда и вериги за доставки като уязвимости, които могат да бъдат експлоатирани срещу по-слабите. Карни призова „средните по големина сили“ да действат заедно и да изграждат нови съюзи, защото ако не са на масата за решения, рискуват да се окажат в менюто.

Карни настоя, че това не е преходна турбуленция, а фундаментален разлом, който изисква честност. Старият ред няма да се върне, каза той, а носталгията не е стратегия, но именно от разлома може да се изгради по-силен и по-справедлив модел. Речта, в която той цитира Тукидид и Вацлав Хавел, получи овации на крака и бе разбрана основна като критика към политиката на Тръмп. Анализатори подчертаха, че Карни е формулирал ясно онова, което мнозина мислят, но рядко казват публично. Те определиха изказването като „отлепването на пластира“ от разнищения либерален ред, направено със стоическа, а не тържествуваща интонация.

Търсенето на изход извън сянката на САЩ

Давос се случи на фона на вътрешнополитическата и търговската трансформация на Канада след идването на Карни на власт. Бившият управител на централните банки на Канада и Великобритания пое лидерството на Либералната партия след оставката на Джъстин Трюдо и спечели избори, в които основният тест бе кой може да управлява отношенията със САЩ във втория мандат на Тръмп. Опитите да се постигне облекчение на част от митата върху канадски стоки се провалиха през октомври след реклама на Онтарио по американска телевизия с архивен запис на Роналд Рейгън, критикуващ митата.

Залогът за Отава е огромен. Над 70% от канадския износ е насочен към американския пазар, а преразглеждането на споразумението USMCA (между САЩ, Канада и Мексико) започва тази година, което подхранва опасения, че договорът може да бъде разклатен.

На този фон Карни търси диверсификация и устойчивост и в тази логика се вписа договорката със Си Цзинпин. Тя предвижда намаляване на китайските мита върху канадската рапица срещу по-ниски канадски тарифи за 49 000 произведени в Китай електрически автомобила. Сделката е отклонение от линията на САЩ и бе представена като прагматичен ход, след като отношенията между Отава и Пекин бяха замразени през 2018 г. заради взаимни ответни действия около арести и задържания.

Коментатори описват Карни като позната фигура за Давос, която сега казва на добре известната публика, че светът е навлязъл в епоха след глобализма и че посланието е адресирано и към европейците, предупреждавани от Канада, че тя може да е първият сигнал за по-широк натиск.

Ескалация и открита заплаха за търговска война

Доналд Тръмп заплаши с рязка ескалация, като предупреди за 100% мита върху всички канадски стоки, ако „Канада сключи сделка със Китай“. В мрежата си Трут соушъл той заяви, че Карни не може да превърне Канада в „пристанище за разтоварване“ на китайски стоки към САЩ, и добави, че Китай ще „изяде“ Канада, унищожавайки бизнес, социална тъкан и начин на живот.

Тръмп използва своята изява в Давос, за да атакува Карни, заявявайки, че „Канада живее благодарение на Съединените щати“ и го предупреди да го помни, когато говори. По-късно той обяви, че е оттеглил поканата към Канада да се присъедини към неговия т.нар. Съвет за мир - идея, която Карни беше казал, че обмисля, без да приема. Отава настоя, че не преследва широк договор за свободна търговия с Пекин и че става дума за решаване на конкретен спор по тарифни въпроси, като подчерта партньорството между Канада и САЩ. Въпреки това договореността от 16 януари за електрическите автомобили и канадските земеделски продукти се превърна в чувствителна тема във Вашингтон. Курсът на Отава се очертава като вдигане на залога, заради което американският министър на търговията Хауърд Лътник предупреди, че задълбочаването на канадско-китайските връзки може да се окаже пречка пред преговорите за USMCA.

Канадският отговор и опитът за овладяване на конфронтацията

Карни заяви, че заплахите за мита трябва да се разглеждат като позициониране преди преговорите за подновяване на USMCA по-късно тази година и че Канада очаква „силен и задълбочен преглед“ на пакта. Търговски анализатори очакват администрацията на Тръмп да настоява за повече отстъпки, а Карни се опитва да върне конфликта в рамка на преговори. Той повтори, че Канада няма намерение да подписва широкообхватно споразумение за свободна търговия с Китай.

Явно Отава ще търси деескалация през следващите седмици, защото отношенията с Тръмп имат цикли на напрежение и спад, а дисциплината е да се запази спокойствие. В същото време се очаква Вашингтон да използва намалените мита върху част от китайските електромобили като лост. Споразумението допуска около 49 000 електромобила при мито около 6% - далеч под 100-процентната ставка от 2024 г., а това може да доведе до по-твърда линия по темите автомобили, батерии и субсидии и до по-широк тарифен натиск като средство за преговори.

Икономическият натиск върху Канада вече е силен заради американски мита до 50% в сектори като стомана, алуминий, автомобили и горски продукти, макар около 80% от износа за САЩ да влиза безмитно, защото спазва правилата на USMCA. Несигурността около преговорите кара бизнеса да отлага инвестиции и назначения, а домакинствата да се тревожат за работните места. Карни заяви, че не съжалява за речта си в Давос и че честността за света такъв, какъвто е, подчертава нуждата Канада да диверсифицира търговските си връзки.

Аналитичният завой на Карни - между принудата и избора

Промяната в тона на Карни се тълкува като преминаване от опит за работни отношения с Тръмп към стратегия на твърдо договаряне и търсене на лостове преди USMCA. Анализаторите посочват, че той вече опита да успокои Белия дом със засилена гранична сигурност, мерки срещу фентанила, увеличение на военните разходи и отказ от дигитален данък за американските технологични компании, но без ефект. С други думи Карни се опита да бъде любезен, но не стигна особено далеч и сега повишава натиска, за да получи внимание.

Две мотивации се открояват. Първата е тактическа - демонстрацията на сила може да донесе разменни монети преди USMCA, по аналогия с китайския подход да използва ограничения върху редкоземни като инструмент за влияние. Карни е решил да „свали ръкавиците“, а уреждането на спора с Китай е сигнал към Вашингтон, че Канада има и други опции. Втората е вътрешнополитическа - рамката от Давос може да подготви почва за предсрочни избори, при които централното послание да бъде „стабилност за Канада“ в свят на разломи.

Карни търси опори и извън Северна Америка, включително по-тесни връзки с Европа и държавите от Персийския залив, като обяви ангажименти от Катар за инвестиции в чиста енергия, изкуствен интелект и отбрана, а Канада получи достъп и до европейски отбранителен фонд. Но тази линия отключи контраудар - Тръмп засили риториката, включително с внушения за „превземане“ на Канада от Китай, докато Карни отговори, че няма да подписва договори за свободна търговия със непазарни икономики и че договорката със Пекин е ограничена.

Контрастът с по-ранния период е рязък, защото през есента Тръмп публично нарече Карни „лидер от световна класа“ и „твърд преговарящ“, преди разговорите за намаляване на секторните мита да се провалят и Отава да признае, че облекчението вероятно ще се търси само в рамките на USMCA. Вътрешната критика в Канада също се засилва. Консервативният лидер Пиер Поалиевр подкрепи тезата за повече самостоятелност, но настоя, че „думите“ не стигат и са нужни резултати, докато Карни във видео заяви, че води трансформация, при която канадците да контролират икономическата си съдба на фона на „заплахи отвън“.

