Тръмп скъса ключов съюз
Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
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Канада не успяла да постигне убедителен напредък по своите отбранителни ангажименти
Заплахи, мита и геополитика
Тръмп обяви, че увеличава митата върху стоките от Канада
Канада е в разгара на търговска война с дългогодишния си съюзник САЩ и скоро трябва да произведе общи избори