Канадският премиер се извини на Тръмп за противоречива реклама

Премиерът на Канада Марк Карни заяви днес, че се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за насочената към американската общественост политическа реклама, която предизвика гнева на президента на САЩ, предаде Ройтерс.

Рекламата, поръчана от консервативния премиер на провинция Онтарио Дъг Форд, използва откъс от изказване на иконата на американските консерватори и бивш президент Роналд Рейгън, в което той казва, че митата водят до търговски войни и до икономическа катастрофа.

В отговор Тръмп обяви, че увеличава митата върху стоките от Канада и Вашингтон също така прекрати търговските преговори с Канада.

