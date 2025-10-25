Русия разтресе здраво Киев! Зеленски с горещи думи

Само от началото на тази година Русия е изстреляла приблизително 770 балистични ракети и повече от 50 ракети „Кинжал“ по Украйна. Президентът Володимир Зеленски обяви това.

„Тази нощ Русия отново атакува Украйна – този път с десетки ударни дронове и девет балистични ракети.

Имаше ракетен удар по Киев. Известно е, че, за съжаление, има жертви. Моите съболезнования на семействата и приятелите.

Десетки хора бяха ранени. И почти всяка атака срещу нашия народ е комбиниран удар с балистични ракети“, написа той в Telegram.

Украинският лидер отбеляза, че именно заради подобни атаки Киев поставя специален акцент върху системите Patriot за защита на украинските градове.

„Изключително важно е нашите партньори, които имат капацитет, да приложат това, което обсъждахме през последните дни. Никоя държава не трябва да бъде оставена сама пред лицето на такова зло. Трябва да продължим да си сътрудничим“, отбеляза украинският лидер, цитиран от УНИАН.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com