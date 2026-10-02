САЩ готви постоянна военна база в Полша, Тръмп намекна за решение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде най-ясния досега сигнал, че в Полша може да бъде създадена нова постоянна американска военна база. Запитан за проекта, той заяви, че Вашингтон разглежда въпроса и че „това може да се случи“, а след това намекна, че решението може дори вече да е взето. Изявлението идва след месеци на активни усилия от страна на Варшава да превърне значителното американско военно присъствие в страната от предимно ротационно в постоянно.

„Разглеждаме този въпрос и имаме голямо уважение към президента на Полша. Така че го разглеждаме и това може да се случи“, каза Тръмп. Попитан защо все още няма окончателно решение, американският президент отговори, че може би вече е направил своя избор, без да разкрие повече подробности.

Полша иска много повече американски войници

Варшава не крие мащаба на амбицията си. Полските власти искат в дългосрочен план американското военно присъствие в страната да достигне около 15 000 души, като приблизително 4000-5000 от тях могат да бъдат разположени постоянно. В момента в Полша се намират около 6500-7000 американски военнослужещи, като голяма част от тях са на ротационен принцип.

Разликата е съществена. При ротационното присъствие подразделенията се сменят през определени периоди, докато постоянната база предполага трайно разполагане на войници, командни структури, техника и необходимата инфраструктура за тях и семействата им.

Полското правителство вече работи и по специално законодателство, което да ускори изграждането на комплекса. Проектът е описван като своеобразен „малък град“, който трябва да може да приеме приблизително 5000 американски военнослужещи и техните семейства. Предварителните оценки сочат, че изграждането на постоянната база може да струва над 15 млрд. злоти, или около 3,5 млрд. евро.

Базата вероятно ще бъде в Западна Полша

Полският заместник-министър на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка вече заяви, че ако проектът получи окончателно одобрение, новата база ще бъде разположена в западната част на страната. Окончателното решение се очаква след приключването на американския преглед на разположението на силите в Европа, който трябва да завърши през ноември или декември.

Още през юни полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че американската страна е отговорила положително на официалното предложение на Варшава за създаване на постоянна база. Последната дума обаче принадлежи на президента Тръмп.

Някои във Варшава вече говорят за „Форт Тръмп“

Президентът на Полша Карол Навроцки отиде още по-далеч и заяви, че създаването на постоянната американска база е „само въпрос на време“. Той изрази надежда комплексът да бъде завършен преди края на настоящия мандат на Тръмп през 2029 г. и допусна базата да получи името „Форт Тръмп“.

Варшава подготвя проекта на фона на продължаващата война в Украйна и усилията си за увеличаване на военното присъствие на САЩ и НАТО по източния фланг на алианса. Полша вече е сред европейските държави с най-значително американско военно присъствие и през последните години увеличи рязко собствените си разходи за отбрана.

Засега Вашингтон не е обявил официално местоположение, численост на постоянно разположените сили или график за изграждането на базата. Тръмп обаче даде сигнал, че решението за проекта може да бъде близо.