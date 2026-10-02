Тръмп хвърля тежката артилерия за вота, до него застана Денис Родман

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна 32-дневна предизборна обиколка преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, като първата му голяма спирка беше Тексас. До него изненадващо се появи петкратният шампион на НБА Денис Родман, известен с личните си контакти със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Присъствието на Родман идва в момент, когато Тръмп отново търси възможност за пряк разговор с Ким, съобщи Ройтерс. Асошиейтед прес посочва, че основната задача на обиколката е да бъде мобилизиран републиканският електорат преди решаващия вот за Конгреса.

„На всяко място, на което съм бил, ние печелим“

Тръмп започна кампанията си от завод за камиони „Питърбилт“ в Дентън, Тексас, където демонстрира увереност в представянето на Републиканската партия. „Мисля, че ще спечелим. На всяко място, където съм бил, ние печелим“, заяви той.

Президентът отхвърли твърденията, че междинните избори не са сред основните му политически приоритети. „Напротив - аз влагам сърцето си, както никога досега“, каза Тръмп и допълни, че ако не приемаше кампанията сериозно, „точно в този момент“ би си стоял у дома.

По думите му основният проблем пред републиканците не е свършената работа, а начинът, по който тя достига до избирателите. „Справяме се чудесно, но може би сме зле с рекламата“, заяви американският президент.

След Тексас Тръмп продължи към Оклахома, а в програмата му са включени още Алабама и други щати със силно републиканско присъствие. Той определи част от тези посещения като „жестове на уважение“ към щатите, които са подкрепяли трите му кандидатури за Белия дом.

Родман до Тръмп и нов сигнал към Ким

Голямата изненада при старта на обиколката беше появата на Денис Родман. Бившата звезда на „Детройт Пистънс“ и „Чикаго Булс“ има пет шампионски титли в НБА и от години е известен с необичайно близките си отношения с Ким Чен-ун.

Ройтерс отбелязва, че включването на Родман в антуража идва именно когато Тръмп отново говори за възможност за среща лице в лице със севернокорейския лидер. „Когато исках да се запозная с Ким Чен-ун, когато имахме проблем, Ким и аз се разбирахме. Но този, който го познава най-добре, е Денис Родман“, каза Тръмп пред работниците в завода в Дентън, докато баскетболистът стоеше наблизо.

По време на първия президентски мандат на Тръмп двамата с Ким Чен-ун проведоха три срещи, превърнали се в едни от най-необичайните дипломатически събития през този период.

Ройтерс посочва, че засега няма официално обяснение дали Родман има конкретна посредническа роля. Присъствието му обаче неизбежно засили вниманието към опитите на Тръмп да възстанови директния канал със севернокорейския лидер.

Когато се качваше в президентския кортеж за пътуването към Оклахома, Родман каза пред Ройтерс, че се надява да разговаря с Тръмп „за живота“. Запитан дали скоро ще посети отново Северна Корея, бившият баскетболист отговори с усмивка: „Ако ми купите билета.“

32 дни кампания до изборите

Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс започнаха интензивната си предизборна кампания в райони, където републиканците традиционно имат силни позиции. Според Асошиейтед прес стратегията е да бъде повишена активността на партийните избиратели преди изборите за Камарата на представителите и Сената.

Докато президентът беше в Тексас и Оклахома, Ванс водеше кампания във Флорида.

Пред своите привърженици в Лейкланд вицепрезидентът представи Републиканската партия като политическата сила на „здравия разум“ и атакува демократите. „Имам най-лесната работа на света - говоря за това как са полудели демократите“, заяви Ванс.

Предизборната обиколка на Тръмп трябва да продължи практически до самия вот. Ройтерс съобщи още при обявяването й, че президентът планира интензивно присъствие в редица щати, докато републиканските кандидати водят битка да запазят контрола върху Конгреса.

Тексас вече е част от голямата битка

Изборите на 3 ноември ще определят политическото съотношение на силите в Конгреса през последните две години от настоящия президентски мандат. Затова Белият дом и Републиканската партия поставят мобилизацията на собствените избиратели сред основните си задачи през оставащия месец.

Асошиейтед прес отбелязва, че Тръмп и Ванс започват кампанията именно от силно републикански райони, където целта е не само да се убеждават колебаещи се избиратели, а и да се гарантира максимална активност на твърдите привърженици.

Тръмп от своя страна демонстрира, че възнамерява лично да участва активно в кампанията до последните дни преди вота. А появата на Денис Родман още в началото добави и външнополитически елемент към предизборната му обиколка - чрез една от най-необичайните фигури, поддържали лични отношения със севернокорейския лидер.