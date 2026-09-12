Всичко за Денис Родман

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Родман без хонорар от Ким

Родман без хонорар от Ким

Вашингтон. Бившата звезда от Националната баскетболна асоциация (НБА) Денис Родман не е получавал никакво заплащане от севернокорейското правителство...

11 януари | 19:50
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