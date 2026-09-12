Белият дом се скара на Денис Родман. Не го пуска в Русия
Администрацията на Байдън не одобрява плановете на злездата
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Администрацията на Байдън не одобрява плановете на злездата
Едно от най-странните приятелства въобще
Лос Анджелис. Скандалният бивш баскетболист, прочул се отново напоследък като близък приятел на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, Денис Родман, вл...
Вашингтон. Бившата звезда от Националната баскетболна асоциация (НБА) Денис Родман не е получавал никакво заплащане от севернокорейското правителство...
Пхенян. Северна Корея организира втори масов парад за малко повече от месец във връзка с 65-та годишнина от основаването си. Лидерът Ким Чен Ун ръков...
Денис Родман, Полина Цекова и Хорас Грант няма да вземат участие в баскетболния Мач на звездите, новината съобщиха организаторите. Ето обръщението на...