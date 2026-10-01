Тръмп може да поиска резервите от дизелово гориво на Европа

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ може да поискат от европейските държави да освободят част от стратегическите си резерви от дизелово гориво в опит да бъде овладян рязкото поскъпване на световните пазари.

Изявлението идва на фона на засилен натиск от Вашингтон върху европейските съюзници и предупреждения, че САЩ могат да ограничат износа на дизел, ако Европа не предприеме действия.

Според източници на Reuters американската администрация настоява Европейският съюз да освободи около 120 милиона барела дизел през следващите шест месеца. Това би означавало използването на повече от 40% от наличните аварийни запаси от дизел и газьол в страните от ЕС според последните налични данни на Евростат.

Говорител на Европейската комисия заяви тази вечер, че за утре сутринта е свикана среща на ЕК с държавите членове на Европейския съюз, на която да бъде обсъдена съгласувана реакция на покачващите се цени на енергията, предаде Франс прес.

Европа пред труден избор

По-рано Европейската комисия, Франция, Италия, Ирландия и Великобритания проведоха разговори за евентуално освобождаване на гориво от резервите. В петък сутринта енергийната работна група на ЕС, включваща Европейската комисия и 27-те държави членки, трябва да обсъди ситуацията.

Дилемата за европейските правителства е сериозна. Освобождаването на големи количества дизел би могло да помогне за понижаване на цените, но едновременно с това ще намали стратегическите запаси в момент на сериозна геополитическа несигурност.

ЕС изисква държавите членки да поддържат аварийни петролни резерви, равняващи се най-малко на 90 дни нетен внос или 61 дни вътрешно потребление. Като цяло съюзът в момента изпълнява това изискване.

Германия и Франция държат огромна част от запасите

Особено важна е позицията на Германия и Франция. Двете държави държат общо около 35% от стратегическите запаси от дизел на ЕС.

По данни, цитирани от Reuters, Франция разполага с около 8,2 млн. тона, а Германия – с 5,6 млн. тона.

Вашингтон смята, че някои европейски държави не са изпълнили докрай по-ранните си ангажименти за освобождаване на петрол и горива от аварийните резерви. През март Международната агенция по енергетика координира глобално освобождаване на около 400 млн. барела, като ЕС трябваше да осигури приблизително една пета от общото количество.

Цените летят нагоре

Натискът идва в момент на сериозно напрежение на световния енергиен пазар. Русия удължи забраната за износ на дизел до края на октомври, а китайските рафинерии преустановиха износа на горива през октомври. Смущенията в доставките от Близкия изток допълнително ограничават наличните количества.

Петролът сорт Брент в четвъртък премина границата от 100 долара и приключи търговията на 102,31 долара за барел.

Европейската комисия посочва, че към момента доставките в ЕС остават стабилни, но цените на дизела и авиационното гориво са високи, а запасите в основния европейски търговски център Амстердам–Ротердам–Антверпен са под средното за последните пет години.