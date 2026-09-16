Урсула обяви големия приоритет на Европа

Съживяването на европейската икономика е основният приоритет на Европейския съюз, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при откриването на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург на 16 септември. Това е шестото ѝ изказване за състоянието на Европейския съюз.

„Нашата икономика издържа въздействието на войните в Близкия изток по-добре от очакваното. И безработицата е на почти рекордно ниски нива. Но натискът от по-високите цени на енергията и разходите по заемите се усеща както от хората, така и от бизнеса“, каза тя.

По думите ѝ ще трябва да бъдат направени ясни избори във финансовата сфера, така че да бъде осигурена фискална устойчивост, без да се поставят под риск инвестициите.

Фон дер Лайен подчерта, че ЕС разполага с огромен пазар, силна индустрия и сектор на услугите, значителни спестявания и една от водещите световни валути.

„Когато поехме властта, въведохме смел план – да изградим икономика, в която иновациите и енергията текат през граници. Където компаниите се конкурират и растат в цяла Европа, а спестяванията финансират нашето бъдеще“, заяви тя.

Председателката на ЕК обяви, че ще бъдат предложени мерки за допълнително ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни. По думите ѝ проектите от стратегически интерес за Европа трябва да бъдат реализирани по-бързо, а административната тежест за бизнеса и малките и средните предприятия – намалена.

Фон дер Лайен заяви, че на европейско ниво се полагат усилия за ограничаване на бюрокрацията.

Енергията – ключов проблем

„Европа не може да остане индустриална сила, ако цените на енергията са структурно твърде високи“, подчерта тя.

Фон дер Лайен припомни, че след спирането на руските газови доставки ЕС е диверсифицирал източниците си и е увеличил инвестициите в собствено производство на енергия, включително от възобновяеми източници и ядрена енергетика.

Тя посочи и последиците от затварянето на Ормузкия проток, което според думите ѝ отново е показало цената на зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива.

„От началото на конфликта вносът на изкопаеми горива ни е струвал допълнително 90 милиарда евро“, заяви председателката на ЕК.

Според нея ЕС трябва да удвои усилията си за достъпно вътрешно производство на чиста енергия.

Фон дер Лайен посочи електрификацията на Европа като ключова стъпка към по-голяма енергийна независимост. Целта е до 2040 г. делът на електричеството да бъде удвоен, което според представените от нея разчети би могло да намали годишната сметка на Европа за внос на изкопаеми горива с 260 милиарда евро.

Защита на европейското единство

Фон дер Лайен заяви, че антиевропейските сили, ултранационалистите, руската намеса и дезинформацията преследват една и съща цел – да отслабят демокрациите и да разрушат европейското единство.

„Независимо дали става дума за ултранационалисти, антиевропейски сили, руска намеса или дезинформация, имената може да са различни, но целта е една. Те презират нашите ценности и искат да разбият европейското единство“, заяви тя.

Председателят на ЕК определи избора пред европейците като избор между независима Европа, която защитава ценностите си и сама определя бъдещето си, и континент, възпиран от разделения и зависимости.

„Искаме ли да се обединим около европейската идея, че заедно можем да решаваме собствената си съдба? Или ще позволим демокрациите ни да бъдат подкопавани от посредниците и марионетките на авторитарни режими?“, попита Фон дер Лайен.

„Пътят ни е ясен – да изградим независима Европа, която има силата да действа. Нищо не може да ни отклони от това, защото съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците“, подчерта тя.

Климатът и изкуственият интелект

Фон дер Лайен заяви, че бъдещото благоденствие и сигурност на Европа ще зависят до голяма степен от начина, по който тя управлява две от преломните промени на нашето време – климатичните изменения и изкуствения интелект.

Тя определи изминалото лято като „лятото на истината“, тъй като почти нито една част от континента не е била пощадена от екстремни климатични явления.

По думите ѝ пожарите са унищожили 660 000 хектара, загубени са около 12 млн. тона земеделска продукция, а броят на смъртните случаи над обичайните равнища е надхвърлил 35 000.

„Всичко това е само предварителен поглед към бъдещето. Това бяха най-горещите летни месеци досега, но вероятно ще бъдат най-хладните през идващите години“, предупреди председателят на ЕК.

Тя призна, че зеленият преход е сложен и ще изисква корекции, но подчерта, че Европа няма да се откаже от климатичните си цели.

Европейската комисия ще предложи през следващия месец нов пакет за устойчивост срещу климатичните промени и отделни мерки за подготовка при горещи вълни. Предстоящите предложения ще включват правила за адаптиране и охлаждане на градовете и за по-добра подготовка при продължителни периоди на екстремни горещини.