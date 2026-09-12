Малка европейска държава откри огромни находища на най-чистото гориво
При изгаряне това вещество оставя след себе си само чиста вода, която по никакъв начин не вреди на околната среда
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При изгаряне това вещество оставя след себе си само чиста вода, която по никакъв начин не вреди на околната среда
Близо 280 000 тона естествен водород са намерени в пустинята на Тексас
Отложете влюбването и амбициите си за нова работа за след рождения си ден
Ню Йорк. Бизнесът с изкопаеми горива на фонда Rockefeller Brothers възлиза на над 50 млрд. долара. Милиардерите възнамеряват да се присъединят към коа...