Малка европейска държава откри огромни находища на най-чистото гориво

Природният водород има потенциала да се превърне в един от инструментите за

преодоляване на зависимостта на човечеството от изкопаемите горива.

Следователно, новите находища на този ресурс не само откриват икономически възможности за определени страни, но и могат да помогнат за спиране на глобалното изменение на климата, пише Ecoportal.

Международен екип от изследователи откри

голям природен източник на водород в Албания,

малка балканска страна на Адриатическо море. Изследователите публикуваха подробности за открития източник на водород в списание Science.

Според доклада на учените, подземен воден резервоар, разположен на дълбочина 950 метра,

годишно освобождава приблизително 200 тона естествен водород.

Това е 1000 пъти повече от други подобни системи, открити от учените. След анализ на геоложката структура на обекта, учените изчислили, че потенциалните запаси от естествен водород тук могат да бъдат между 5000 и 50 000 тона.

Както отбелязва Ecoportal това откритие дава надежда, че естественият водород може всъщност да е много по-изобилен на нашата планета, отколкото се смяташе досега. Нещо повече, потенциалните му приложения са многобройни.

Основното предимство на водорода е неговата екологична безопасност.

Ако се използва като гориво, единствените странични продукти са топлина и вода.

В момента по света тече водородна треска: все повече държави се присъединяват към търсенето на водородни източници в рамките на своите граници.

