Велика сила откри "бяло злато", което ще промени енергийния пазар

Американският щат Тексас се озова в центъра на вниманието поради ново откритие.

Под пустинните земи на щата са открити значителни находища на така нареченото „бяло злато“. Това е естествен водород и той може да се превърне в пробив за възобновяемата енергия, пише Есоportal.

Проектът Nemaha на HyTerra, обхващащ повече от 291 квадратни километра, вече е дал първоначални резултати.

Пробити са няколко сондажа и са открити проби от естествен водород и хелий.

Хелият е важен за производството на високотехнологично оборудване, докато „белият“ водород е по-евтин и произвежда минимални въглеродни емисии. Той се произвежда чрез естествения процес на взаимодействие на подземните води с желязосъдържащи скали.

HyTerra изчислява, че

този ресурс би могъл да помогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива

и да даде нов тласък на декарбонизацията на области като енергетика, транспорт, строителство и селско стопанство. Освен това в Тексас вече се изпълнява друг мащабен проект - Hydrogen City, който планира годишно да произвежда 280 хиляди тона „зелен“ водород, базиран на слънчева и вятърна енергия.

Експертите смятат, че тези инициативи могат не само да намалят емисиите в Съединените щати, но и да направят страната световен лидер в областта на възобновяемата енергия.

