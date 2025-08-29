Велика сила откри "бяло злато", което ще промени енергийния пазар

Американският щат Тексас се озова в центъра на вниманието поради ново откритие.
Под пустинните земи на щата са открити значителни находища на така нареченото „бяло злато“. Това е естествен водород и той може да се превърне в пробив за възобновяемата енергия, пише Есоportal.
Проектът Nemaha на HyTerra, обхващащ повече от 291 квадратни километра, вече е дал първоначални резултати.
Пробити са няколко сондажа и са открити проби от естествен водород и хелий.
Хелият е важен за производството на високотехнологично оборудване, докато „белият“ водород е по-евтин и произвежда минимални въглеродни емисии. Той се произвежда чрез естествения процес на взаимодействие на подземните води с желязосъдържащи скали.
HyTerra изчислява, че
този ресурс би могъл да помогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива
и да даде нов тласък на декарбонизацията на области като енергетика, транспорт, строителство и селско стопанство. Освен това в Тексас вече се изпълнява друг мащабен проект - Hydrogen City, който планира годишно да произвежда 280 хиляди тона „зелен“ водород, базиран на слънчева и вятърна енергия.
Експертите смятат, че тези инициативи могат не само да намалят емисиите в Съединените щати, но и да направят страната световен лидер в областта на възобновяемата енергия.
