Сериозна промяна в известна наша банка

Българската народна банка (БНБ) издаде предварително одобрение „Българо-американска кредитна банка“ да придобие пряко квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50% от акциите от капитала и правата на глас, в „Токуда Банк“. Това пише Инвестор, позовавайки се на информация от сайта си централната банка.

Решението е в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка. След установяването на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ.

Припомняме, че в края на юли миналата година Комисията за защита на конкуренцията разреши БАКБ да придобие 99,4% от капитала на "Токуда Банк".

Сделката беше договорена в средата на април, когато Българо-американска кредитна банка се споразумя със собственика „Токушукай Инк.“ да купи „Токуда Банк". Сделката е за 6 796 250 акции от капитала на „Токуда Банк“, или 99,94% дял.

БАКБ е 13-ата по големина банка в България с активи 2,791 млрд. лв. към 30 септември 2025 г. В последната година акциите ѝ поскъпват с 3,6%, пазарната капитализация е 281,48 млн. лева.

„Токуда Банк“ е най-малката банка в България, позиционирана на 17-то място. Тя разполага с активи от 503 млн. лв., според данни на БНБ. „Токушукай Инк.“ придобива мажоритарния пакет от акциите на банката през 1998 г.

Основен акционер в мажоритарния собственик е д-р Торао Токуда. „Токуда Банк“ АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com