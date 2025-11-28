Над 50% от газа за България минава през интерконектора с Гърция

Газопроводът IGB се утвърди като първия маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, като осигурява над 50% от вътрешното потребление на страната. От началото на търговската експлоатация на 1 октомври 2022 г. до края на октомври 2025 г. по газопровода са пренесени общо 39 854 049 MWh в посока Гърция-България и 1 919 228 MWh виртуално към Гърция.

Утвърдени доставки и регионална сигурност

Само за периода януари-октомври 2025 г. количествата достигат 8 486 142 MWh от Гърция към България и 153 062 MWh в реверсивен поток. IGB е инфраструктура с важно значение и на регионално ниво като ключов елемент от Вертикалния газов коридор - инициатива, създадена да осигури достъп до по-големи количества природен газ от юг на север и да улесни достъпа на държавите от региона до втечнен природен газ и други диверсифицирани източници.

"Резултатите, които наблюдаваме през последните месеци, отразяват силата на партньорствата, стоящи зад газопровода IGB. Дългогодишното ни сътрудничество с Азербайджан и стабилността, която осигурява дългосрочният договор за азерски газ, остават основополагащи за България и целия регион", заяви изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева. "В същото време Вертикалният газов коридор и маршрутът през IGB създават нови възможности за диверсифицирани доставки, включително на американски LNG, което допълнително укрепва устойчивостта на регионалните пазари", допълни тя.

Разширение на капацитета от 3 на 5 милиарда куб. м.

ICGB напредва с проекта за разширение на газопровода, който предвижда увеличение на техническия капацитет от 3 на 5 млрд. куб. м годишно. Разширението на капацитета е мотивирано от засиления стратегически интерес към маршрута и е в пълно съответствие с целите на Европа за по-голяма гъвкавост и дългосрочна стабилност на доставките.

Докато проектът очаква одобрение от акционерите, ръководството на ICGB е придвижило основни стъпки за реализацията на инициативата. Компанията е с подготвена стратегия за обществени поръчки и финализирана селекция на подробен проект за газоизмервателна станция Стара Загора (ГИС2). Операторът е приключил необходимата подготвителна работа и продължава активния диалог с международни партньори, включително американски институции, чието финансово участие би могло да ускори финалното инвестиционно решение на акционерите.

Вертикалният коридор и нови маршрути към Украйна

Независимият преносен оператор ICGB продължава активна работа с партньорите си по въвеждането на нови продукти - Маршрути 2 и 3, които ще подкрепят енергийната сигурност в региона и ще осигурят нови възможности за доставки към пазари като Молдова и Украйна. Новите решения за групиран капацитет на оператора предлагат гъвкаво пазарно решение, отразяващо динамичните промени в региона.

"Последните резултати на IGB показват, че газопроводът вече е утвърден като стратегическа част от инфраструктурата за Югоизточна Европа. Позитивната реакция към Маршрути 2 и 3 потвърждава регионалната нужда от надежден и диверсифициран достъп до втечнен природен газ и други източници", заяви изпълнителният директор на ICGB, Джордж Сатлас.

"Това подчертава съществената роля на Вертикалния газов коридор за свързването на тези доставки с пазари с нарастващи нужди от сигурност като Молдова и Украйна. Осигуряването на тази гъвкавост и устойчивост е в основата на мисията на ICGB, а маршрутът през IGB е позициониран като една от най-влиятелните енергийни инфраструктури в региона", заключи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com