Над 50% от газа за България минава през интерконектора с Гърция
IGB се утвърди като първи маршрут за диверсифицирани доставки, а операторът работи по разширението му от 3 на 5 млрд. куб. м.
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IGB се утвърди като първи маршрут за диверсифицирани доставки, а операторът работи по разширението му от 3 на 5 млрд. куб. м.
Две от трите обсъждани трасета на Вертикалния газов коридор позиционират интерконектора като основна инфраструктура
Владимир Малинов с подробности за новата газова връзка
Какво си казаха двамата президенти?
Президентът Румен Радев благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис
Президентът Румен Радев се срещна с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис
Газовата връзка между Гърция и България променя решително енергийната карта на Европа
Не слагаме точка на преговорите с „Газпром”, казва Росен Христов
Още през 2009 година интерконекторът е обявен за проект от национално значение
32% по-ниска ще е цената на синьото гориво за октомври, очакват от Булгаргаз
Окончателното решение за новата тарифа ще стане ясно на 1 октомври
Процедурите по въвеждане на газопровода в експлоатация напредват по график
Шишков заяви, че до момента магистралите у нас са правени на парче
Комшиите ни притискат с остри въпроси
Теодора Георгиева каза кога ще е готов интерконекторът
Крайният срок да се пуснат търговски количества газ по газопровода с Гърция е 1 октомври
Междусистемна газова връзка е обект със силно регинално и геополитическо измерение
Най-проблематична остава компютърната връзка на газопровода със съоръженията в Гърция
Росен Христов по никакъв начин не е отменял назначенията в „Ай Си Джи Би“
Всяка опция за газ да се използва, пък да ни брули буря