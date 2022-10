Пълна пара на интерконектора, 303 млн. kWh минаха през тръбата за дни

Повече от 303 милиона kWh природен газ са пренесени по интерконектора Гърция-България в първите дни на търговска експлоатация на съоръжението (1-9 октомври).

Преносният оператор ICGB ще предложи месечен входен и изходен капацитет за ноември на 17 октомври. Търговете ще се проведат на две водещи европейските платформи - PRISMA и RBP, съобщават от компанията.

182-километровият газопровод свързва газопреносните мрежи на Гърция и България в точките Комотини и Стара Загора, и представлява пряка връзка на България с Трансадриатическия газоповод (TAP). От 7:00 ч. на 1 октомври от TAP по IGB постъпват пълните обеми азерски газ по договора на българската страна с Азербайджан.

„Количествата природен газ, доставяни ежедневно от ICGB по интерконектора, осигуряват на България и по-широкия регион нов надежден източник на газ, като това ни помага да гарантираме сигурността и диверсификацията на доставките в един труден период както за отделните държави в Европа, така и за бизнеса и индивидуалните потребители“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас (на горната снимка). По думите им ежедневните заявки за пренос по газопровода се изпълняват по график и експлоатацията не е срещнала никакви технически проблеми в първите дни на работа на съоръжението.

Междувременно президентът Румен Радев благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за подкрепата за доставката на енергийни ресурси.

„Искрена признателност към премиера Кириакос Мицотакис за навременната му подкрепа при доставката на енергийни ресурси. България и Гърция за пореден път доказват стойността на нашето стратегическо партньорство“, написа българският държавен глава в Туитър.

Sincere appreciation to @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis for his timely support on the delivery of energy resources. Bulgaria and Greece once again prove the value of our strategic partnership.