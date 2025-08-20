35 000 българи с приятен бонус върху пенсията

Близо 35 хиляди българи вече получават втора пенсия от частните универсални пенсионни фондове

Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор към края на юни 2025 г. Новината идва на фона на растящия интерес към допълнителното пенсионно осигуряване и стабилния ръст в активите на управляваните фондове.

Пожизнена пенсия взимат под 7000 души

От общо 34 673 души, които вече се възползват от натрупванията си в универсалните пенсионни фондове, едва 6 764 получават пожизнена пенсия. Причината – малцина са натрупали достатъчно средства в индивидуалните си партиди, за да отговарят на условията за такъв тип плащане.

Останалите 27 909 пенсионери получават разсрочени плащания, чийто размер и периодичност зависят от натрупаната сума. Средният размер на изплатените пожизнени пенсии през първата половина на 2025 г. е 233,88 лв., докато средното разсрочено плащане достига 511,49 лв.

През първото шестмесечие на годината общо са изплатени:

8,031 млн. лв. за пенсии;

75,974 млн. лв. за разсрочени плащания;

647 хил. лв. на наследници на осигурени лица.

Над 5 милиона българи се осигуряват за допълнителна пенсия

Към средата на 2025 г. в пенсионните фондове се осигуряват 5 131 626 души, от които 5 096 203 са активни осигурени лица, а останалите са вече получаващи плащания от фондовете. Броят на участниците във втория стълб на пенсионната система се е увеличил с 35 389 души само за първото полугодие – ръст от 0,69%.

Натрупаните активи растат стабилно

Нетните активи на всички пенсионни фондове под управление достигат 28,767 млрд. лв., като само активите на универсалните фондове представляват 86,78% от общия дял. Това е и най-динамично растящият сегмент в сектора – за първото полугодие ръстът е 7,86% спрямо края на 2024 г.

Активите по видове фондове към края на юни 2025 г.:

Универсални пенсионни фондове – 86,78% от пазара

Професионални пенсионни фондове – 6,58%

Доброволни пенсионни фондове – 5,72%

Фондове за разсрочени плащания – 0,49%

Фондове за пожизнени пенсии – 0,36%

Доброволен професионален фонд – 0,07%

Вноските също растат

Осигурителните вноски в частните пенсионни фондове за периода януари–юни 2025 г. възлизат на 1,616 млрд. лв., като регистрират ръст от 12,66% спрямо същия период на миналата година. Най-голям скок е отчетен при доброволните пенсионни фондове – 16,55%, което показва нарастваща ангажираност на гражданите към личното пенсионно планиране.

Какво означава това за бъдещите пенсионери?

Според експерти, броят на лицата, които ще отговарят на условията за пожизнена втора пенсия, ще расте с времето, тъй като осигурителният период във втория стълб постепенно се удължава. Текущите разлики в натрупванията се дължат основно на това, че универсалните пенсионни фондове функционират от началото на 2000-те, а мнозина не са се осигурявали през цялото време или са го правили върху ниски доходи.

Плюсовете от втория стълб

Системата за допълнително пенсионно осигуряване в България навлиза в зряла фаза – вече хиляди получават втора пенсия, а активите и интересът към фондовете растат. Предстои важен етап, в който ще се формира реалната картина на втория стълб – особено след като все повече българи достигат пенсионна възраст с дълъг осигурителен стаж в частните фондове.

Източници: КФН, НОИ, НСИ, pariteni.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com