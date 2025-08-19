Блага вест за пенсиите. 80 лева отгоре

Доходите на пенсионерите у нас продължават да се вдигат

Размерът на изплащаните пенсии заедно с всички добавки към тях нарасна средно с над 80 лв. за година, показват данни на НОИ.

Средният месечен размер на изплащаните пари на един пенсионер за юли 2025 г. е 1015,22 лв. В сравнение със същия месец на миналата година получаваните суми са нараснали с 81,28 лв., или с 8,7%. От 1 юли тази година пенсиите бяха повишени по “швейцарското правило” с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход и с 50 на сто от инфлацията за миналата година, предаде "Труд".

Броят на пенсионерите за месец юли е 2 057 397, което е увеличение на годишна база с 11 431 човека (+0,6%).

Пенсиите имат най-голям дял от разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). За първите седем месеца на годината разходите за изплащане на пенсии са в размер на 13,613 млрд. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 1,5 млрд. лв., или с 12,4% повече.

Тъй като събираните приходи от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите, за първите седем месеца на годината трансферът от републиканския бюджет, където влизат приходите от данъци, към бюджета на общественото осигуряване, възлиза на 6,852 млрд. лв.

