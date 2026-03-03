Турист с ужасяваща изповед в Банско! Как е ограбен

НЕ ходете в клуба Red Rose!

Накратко: бях ограбен за над €3,200 евро и вероятно ме дрогираха, за да го направят.

Връщах се към хотела си след вечер навън в събота, 7 февруари, и любопитството ми надделя и реших да вляза в Red Rose (до DENTALBANSKO) за една бира, да проверя и да си тръгна.

По средата на тази бира паметта ми изчезва напълно. Не бях пил много и спомените ми за нощта бяха 100% ясни, докато не влязох в това място. На следващата сутрин се оказвам, че се събуждам в близкия паркинг в объркано състояние.

По-късно, когато мозъкът ми започне да работи отново, мисля да проверя банковите си сметки и да намеря над €3,200 измамни транзакции на телефона си от това.

Използваха отпечатъка ми от палеца на телефона, за да оторизират 7 транзакции чрез Google Wallet.

