Голяма радост за новите пенсионери. Повече пари

Голяма радост за новите пенсионери. Те ще вземат повече пари, тъй като средният осигурителен доход е по-висок

Средният осигурителен доход за юни 2025 г. е 1839,37 лв., обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ). За периода от 01 юли 2024 г. до 30 юни 2025 г. той е бил 1745,04 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв.

