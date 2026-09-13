4,5 млн. българи пред важен избор за втората пенсия: Какво ще стане с парите им
Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
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Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
Управляващите заявиха, че няма да отстъпят по ключовите параметри
НОИ обяви осигурителен доход със 100 лева повече
Обявиха ръст спрямо предходния месец
Какво сочат актуалните данни
Ето последните данни на НОИ, които важат за пенсия
Увеличава се минималният и максималният осигурителен доход
Причината е липсата на държавен бюджет
Преброиха най-щастливите пенсионери у нас
Официално съобщение на НОИ, което засяга всички
Кирил Петков отново алармира за актуализацията на бюджета
София. Размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2014 г. е бил 700,16 лв., обяви НОИ в съобщение до медиите. Средномесечният осигу...
София. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева заяви, че въвеждането на новия осигурителен доход и увеличения му размер от 2015 г. е тежк...
София. „Предлагаме държавната политика да се насочи към разширяване на основата на осигурени лица, а не да се изтезават малкия брой осигуряващи се зем...