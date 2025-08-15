НОИ обяви! 222 лв. добавка за половин милион пенсионери

Средно по 222 лева вдовишка добавка получават над половин милион пенсионери, сочат данните на НОИ

Жените, които вземат допълнителните суми, са над пет пъти повече от мъжете.

636 000 души с добавки

Над 636 хил. пенсионери получават поне една добавка към пенсията си. Тъй като много хора получават по повече от една добавка, общо изплащаните добавки са над 770 хил. броя, а най-много са вдовишките добавки, предава "Труд".

Общият брой на тези добавки е около 670 хил., а размерът им се определя като 30 на сто от пенсията на починалия съпруг. Средната сума на изплащаните вдовишки добавки към края на миналата година е почти 222 лв., показват данните на НОИ.

По-високи пенсии

Оказва се, че вдовишките добавки имат съществена роля при определяне на крайния размер на получаваните суми от пенсионерите. Без тях средният размер на получаваните пари от пенсионерите би бил значително по-малък.

Близо 472 хил. са вдовиците, които получават една трета от пенсията на починалия си съпруг. В същото време мъжете вдовци са 92 446 човека.

Средният размер на получаваните от тях добавки е доста по-малък от вдовишка добавка за дамите, тъй като жените в България получават по-ниски пенсии. Средната добавка на мъжете е 176 лв., а на жените – 230 лв.

39 469 нови вдовишки добавки

Само за миналата година НОИ е отпуснал 39 469 нови вдовишки добавки, като най-много са в София – 5454, Пловдив – 3655, Варна – 2169, и Бургас – 2036.

През последните 10 години намалява броят на хората с вдовишки добавки, като това се дължи на намалението на общия брой на пенсионерите.

През миналата година на 17 пенсионери са спрени вдовишките добавки, тъй като са сключили брак. През предходната 2023 г. броят на прекратените вдовишки пенсии поради сключване на брак е бил над два пъти по-голям – 44 броя.

Повече пари за чужда помощ

Втората най-голяма група добавки, след вдовишките, са добавките за чужда помощ. Към края на миналата година техният брой е над 80 хил. Тази добавка е в размер на 230,30 лв. Най-много добавки за чужда помощ дават в София – над 11,3 хил. броя.

Едва 55 човека продължават да взимат добавка за ветерани и доброволци от войните, която е в размер на 307,07 лв. Преди 10 години добавки за ветерани са получавали 4881 човека.

Добавки за старост

Добавки за старост, каквито вече не се отпускат, към края на миналата година са взимали едва 442 човека, като размерът им е 0,15 лева за пенсионерите, навършили 75-годишна възраст, и 0,23 лева за пенсионерите, навършили 80-годишна възраст. Близо 6 хил. човека взимат добавки, защото са били репресирани, а още над 13 хил. човека взимат добавки по законови текстове, които отдавна са отменени и нови такива добавки не се отпускат.

